Der Schlossherr von Obenhausen lieh dem König einst viel Geld

Plus Der kleine Herrschaftssitz im Rothtal hatte unter der Kaufmannsfamilie Baumgartner gute Kontakte zu den Habsburgern. Später ging es jedoch finanziell bergab.

Man benötige Geld, viel Geld. Macht, wenig Skrupel, einflussreiche Freunde oder Gönner und eine Vorliebe für ein luxuriöses Leben. Fertig wäre der vorbildliche Renaissancefürst des 15. und 16. Jahrhunderts. Eine entsprechende Hofhaltung, wie sie aus Italien bekannt ist, fand in Obenhausen sicherlich nicht statt, dennoch konnte der kleine Herrschaftssitz im Rothtal unter dem Augsburger Kaufmannsgeschlecht der Baumgartner den Duft der damals modernen Welt atmen.