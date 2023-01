Der Weg zum Sportplatz in Obenhausen soll nicht beleuchtet werden

Plus Der TSV Obenhausen wünscht sich eine Investition für mehr Sicherheit auf der Straße zum Sportgelände. Doch der Marktrat lehnt den Antrag aus zwei Gründen ab.

Um vor allem Kindern und Jugendlichen einen sicheren Hin- und Heimweg zum und vom Sportgelände südöstlich des Ortes garantieren zu können, wünscht sich der TSV Obenhausen eine Ausleuchtung der Straße Zum Sportplatz. Diese führt durch ein Waldgebiet. Der Marktrat hat den Antrag des Vereins zwar geschlossen abgelehnt. Dennoch soll es Verbesserungen geben.