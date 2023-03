Obenhausen

Die Grafen von Moÿ de Sons und ihr Mausoleum in Obenhausen

In der Familiengruft in Obenhausen ist am Wochenende Karl Graf von Moÿ de Sons beigesetzt worden.

Eine illustre Gesellschaft fand sich am vergangenen Samstag in Obenhausen ein, um sich von einem Mann zu verabschieden, dessen Geschlecht eineinhalb Jahrhunderte am Schicksal der Gemeinde regen Anteil nahm. Mit Karl von Moÿ de Sons verstarb der Ur-Urenkel jenes gleichnamigen Grafen, der das Gut Obenhausen am 25. August 1873 von König Ludwig II. von Bayern verliehen bekam.

