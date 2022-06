Nächste Auflösung eines Frauenbundes droht – diesmal in Obenhausen

Nach Unterroth und Vöhringen diskutieren auch die Frauen in Obenhausen darüber, ob der Zweigverein aufgelöst werden soll.

In Vöhringen kam das Aus Mitte Mai, in Unterroth hat ein Dreierteam den Zweigverein noch retten können. Nun droht im Landkreis Neu-Ulm die nächste Auflösung eines Frauenbund-Zweigvereins: In Obenhausen wird Ende Juni darüber gesprochen.

Die Einladung des Katholischen Frauenbunds Obenhausen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28. Juni ist deutlich formuliert: Im TSV-Raum des Vereinsheims ist am 19.30 Uhr die "Auflösung unseres Zweigvereins des KDFB Diözesanverbands Augsburg" das einzige Thema. Monika Riedmüller, Vorsitzende des Bildungswerkes des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFBF), die auch schon den Vöhringer und Unterrother Frauen bei ihrer Entscheidung zur Seite stand, wird an diesem Abend sprechen, genauso wie Karin Steck als stellvertretende Bezirksvorsitzende.

Diskussion über Zukunft des Frauenbunds Obenhausen

Danach steht eine Diskussion an, zu der sich das Frauenbundteam eine rege Beteiligung erhofft. Am Ende des Abends steht der Beschluss: Geht es für den Frauenbund Obenhausen weiter, wie in Unterroth? Oder entscheiden sich die Frauen wie in Vöhringen geschehen mehrheitlich für die Auflösung? (rjk)