Trauer um Karl Graf von Moÿ de Sons

Der Schlossherr von Obenhausen ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

Karl Graf Moÿ de Sons ist tot. Der Hausherr des Schlosses Obenhausen ist am 9. März in seiner Wahlheimat Wiesbaden gestorben. Er wurde 81 Jahre alt. Requiem und Beisetzung finden im engsten Familienkreis in St. Martin Obenhausen statt.

Die Familie entstammt dem Uradel der Picardie mit Stammhaus in Moÿ-de-l'Aisne ( Frankreich). Noch heute leben Nachkommen dieser Linie auch in Frankreich. Charles Antoine Chevalier de Moÿ war der Erste seines Namens in Bayern. Er war während der Französischen Revolution aus Frankreich geflüchtet, kam zuerst nach Mainz und 1798 nach München. 1873 belehnte König Ludwig II. von Bayern Carl Graf Moy de Sons mit Obenhausen, das Schloss ist bis heute im Familienbesitz. Von 1919 bis 2005 gehörte der Familie auch Schloss Tagmersheim (Kreis Donau-Ries), wo Karl Graf Moÿ de Sons am 18. November 1942 geboren wurde.

Seinen Lebensmittelpunkt hatte der Verstorbene in Wiesbaden. Dort engagierte er sich bis vor einigen Jahren noch bei den Maltesern. Lediglich ein paar Wochen im Jahr verbrachte er in Obenhausen, zumeist im Kreise seiner Enkelkinder. Dementsprechend privat soll die Trauerfeier sein, die nach Informationen unserer Redaktion am kommenden Samstag in Obenhausen auch mit ausschließlich geladenen Gästen stattfinden wird. (rjk)