Auto durchbricht Zaun in Oberroth und bleibt in Gemüsebeet stehen

Unter Alkoholeinfluss verursacht ein 84-Jähriger einen Verkehrsunfall in Oberroth. Niemand wird verletzt. Gegen den Autofahrer läuft ein Strafverfahren.

Bei der Polizei Illertissen ist am frühen Freitagmorgen eine Mitteilung eingegangen, wonach im Garten eines Wohnanwesens in der Hauptstraße in Oberroth ein Auto stehen würde. Eine Polizeistreife schaute sich das vor Ort an und bestätigte die Beobachtung. An der Unfallstelle gab sich dem Polizeibericht zufolge ein 84-Jähriger als verantwortlicher Fahrzeugführer zu erkennen. Der Mann sagte aus, er sei aufgrund des Nebels in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend durchbrach der Wagen einen Gartenzaun und blieb schließlich im angrenzenden Gemüsebeet stehen.

Der Senior räumt auf Vorhalt der Beamten ein, Bier getrunken zu haben

Den Schaden, der bei dem Unfall entstand, schätzt die Polizei auf 500 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Allerdings stellten die Polizisten während der Unfallaufnahme bei dem 84-Jährigen Alkoholgeruch fest. Darauf angesprochen, räumte er den Konsum von Bier ein. Ein Atemalkoholtest sei nicht möglich gewesen, teilt die Polizei weiter mit. Auch deshalb sei dem Senior Blut abgenommen worden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)