Oberroth

17:45 Uhr

Berechnet Oberroth bald mehr für die Nutzung des Vereinsheims?

In Oberroth wird in Erwägung gezogen, höhere Belegungskosten für das Vereinsheim zu verlangen. Der Gemeinderat hat die Entscheidung allerdings vertagt.

Plus Höhere Energiepreise treiben die Unterhaltskosten für das Vereinsheim in Oberroth in die Höhe. Das könnte dazu führen, dass auch die Belegungskosten steigen.

Von Claudia Bader

Bis zum Jahr 2019 mussten die Oberrother Vereine für die Benutzung gemeindlicher Räume jährlich anteilmäßige Belegungskosten bezahlen. Während der Pandemie verzichtete die Gemeinde aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen und Aktivitäten auf diese Beiträge. Den Vereinen wurden in den vergangenen Jahren lediglich die anteiligen Kosten der Mobiliarversicherung für die von ihnen genutzten Räume weiter berechnet. Nun wird in der Kommune darüber nachgedacht, künftig mehr Geld für die Nutzung des Hauses zu verlangen.

