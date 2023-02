Oberroth

Karl May und Co. auf der Bühne in Oberroth

Plus Mit "Karl May und Co in Hintersloh" plant der Theaterverein Oberroth einen Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums. Der Ticketverkauf läuft.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Hintersloh alias Oberroth hat das große Los gezogen: Auf dem Dorfplatz sollen Ausschnitte aus den Karl-May-Festspielen gedreht werden. Die Bewohner sind eingeladen, als Statisten zu fungieren. Alles könnte so wunderbar sein, wenn da nicht die Witwe Almut Wibbel und ihr verklemmter Sohn Hubsi wären. Ihr Bauernhof grenzt direkt an den Dorfplatz. Dass die Bäuerin nicht einmal bereit ist, für die Dreharbeiten ihren stinkenden Misthaufen zu entfernen, führt zu allerhand Turbulenzen. Überhaupt kein Problem für die Akteure des Theatervereins Oberroth, die diese turbulente Geschichte auf die Bühne bringen.

