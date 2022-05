Oberroth will keinen Mobilfunk-Sendemast auf freiem Feld zulassen

Plus Ein Betreiber will auf Gemeindeflur bauen, geizt aber mit Informationen. Und es gibt durchaus Alternativen zu dem exponierten Standort.

Grundsätzlich sind die Mitglieder des Gemeinderats Oberroth dafür, dass „weiße Flecken“ im Mobilfunknetz weitgehend geschlossen werden. Allerdings sollten die Sendemasten nicht auf freiem Feld stehen und zu hoch sein. Aus diesem Grund hat das Gremium den Beschluss über die vorliegende Anfrage der Firma HKT aus Bochum zur Errichtung eines 36 Meter hohen Mobilfunk-Sendemasts zwischen Oberroth und dem Ortsteil Schalkshofen zurückgestellt.