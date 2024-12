Unbekannte versuchen, in Einfamilienhaus in Oberroth einzubrechen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstag 21 Uhr und Freitag 20 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Unterrother Straße in Oberroth einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ist das Haus noch unbewohnt und freistehend.

Nach versuchtem Einbruch in Oberroth sucht die Polizei nach Hinweisen

Die Täterinnen oder Täter hätten versucht, die Haustüre aufzuhebeln, scheiterten dabei jedoch. Ins Haus gelangten sie deshalb nicht, hinterließen jedoch einen Sachschaden an der Tür, den die Polizei auf etwa 100 Euro schätzt. Die Behörde bittet um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)