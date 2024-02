Oberschönegg

Alles unter einem Dach: Ein Rundgang durchs neue Vereinsheim

In der mit schrägem Dach und einer Galerie ausgestatteten Mehrzweckhalle stehen demnächst das Aufbringen des Estrichs sowie anschließend das Verlegen eines Sportbodens an.

Plus Zahlreiche Menschen aus Oberschönegg nutzen die Gelegenheit und schauen sich die neue Begegnungsstätte an. Der Einweihungstermin wird im September festgelegt.

Von Claudia Bader

Soll die Innenwand mit Grün-, Beige- oder Grautönen gestaltet werden oder doch weiß bleiben? Betritt man das Vereinsheim „Drei Schlegel“ durch den östlichen Haupteingang, werfen aufgemalte Farbmuster unwillkürlich diese Frage auf. Beim Rundgang durch den modernen Holz- beziehungsweise Massivbau scheint dieses Detail aber nicht mehr so wichtig. Denn das in Kombination von hellen Fliesen und Wänden mit historischen Holzbalken gestaltete Gebäude bietet einen Blickfang nach dem anderen und lässt immer wieder staunen.

Bei einem Tag der offenen Baustelle nutzten zahlreiche Menschen aus Oberschönegg die Gelegenheit, ihre neue Begegnungsstätte näher in Augenschein zu nehmen. Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Baubeginn im Mai 2020 ist am östlichen Ortsrand ein imposantes Gebäude entstanden, das sich harmonisch in den südlich angrenzenden Hang einfügt. Vor allem an den Samstagen, aber auch an manchen Abenden wurde und wird hier fleißig gearbeitet. Zudem habe der aus 25 bis 30 freiwilligen Helferinnen und Helfern bestehende „harte Kern“ auch Urlaubstage in das gemeinsame Projekt eingebracht, informiert Gerhard Fäßler von der Drei Schlegel GbR. Diese Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat sich bereits im Jahr 2018 aus dem Feuerwehr- und Brauchtumsverein, den Römerturm-Schützen und den Beinhart-Kickern formiert. Gemeinsames Ziel ist die Errichtung einer Sport- und Begegnungsstätte für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich fit halten wollen. Außerdem sollen in dem Gebäude Feste gefeiert und Geselligkeit gepflegt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

