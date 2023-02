Aus einer Protestaktion ist eine wunderschöne Wanderstrecke entstanden

Plus Der Walderlebnispfad zwischen Dietershofen und Märxle besteht seit 30 Jahren. Seit den Anfängen ist hier nicht nur der "Wald der Bäume des Jahres" gewachsen.

Heimische Baumarten wie Buche, Eiche oder Fichte sind fast jedem bekannt. Aber wie steht es mit Douglasie, Robinie, Eberesche und anderen Bäumen? Um sie zu finden, benötigt man nicht unbedingt ein Fachbuch. Beim Spaziergang durch den Walderlebnispfad zwischen Dietershofen und Märxle kann man sie in natura bestaunen. Schilder daneben liefern Informationen über Alter und Höhe der Bäume sowie Stammdurchmesser und vieles mehr. Die idyllisch gelegene Rad- und Wanderstrecke im Schönegger Forst besteht seit mittlerweile 30 Jahren.