Auto überschlägt sich nach einem Zusammenstoß in Oberschönegg

Ein 24 Jahre alter Autofahrer verursacht durch Unachtsamkeit eine Kollision mit einem anderen Wagen in Oberschönegg. Drei Personen werden dabei verletzt.

Aus Unachtsamkeit ist ein junger Autofahrer am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto in Oberschönegg von der Straße abgekommen. Ingesamt drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen den jungen Mann wurde wegen des Unfalls ein Verfahren eingeleitet

Der 24-jährige Fahrzeugführer war nach Polizeiangaben durch das Bedienen der Beleuchtung seines Autos abgelenkt. Der Wagen geriet anschließend ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In Folge dessen überschlug sich das Fahrzeug des 24-Jährigen. Alle Insassen konnten sich jedoch eigenständig aus dem Wagen befreien.

Durch den Zusammenstoß wurden laut Polizeibericht insgesamt drei Insassen der beiden Fahrzeuge leicht verletzt, sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Gegen den 24-jährigen Unfallverursacher wird ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)