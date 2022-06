Frauen geraten in Oberschönegg in Streit: Polizei muss kommen

Zwei Frauen haben sich in der Nacht zum Sonntag in Oberschönegg gezankt - eine musste offenbar Faustschläge einstecken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Frauen sind in der Nacht zum Sonntag in Oberschönegg derart in Streit geraten, dass die Polizei kommen musste. Die beiden besuchten eine Veranstaltung mit einem Festzelt, die Auseinandersetzung ging gegen 2.20 Uhr aus unbekannten Gründen los und wurde auch handgreiflich. Eine 30-Jährige wurde durch mehrere Faustschläge leicht verletzt. Die zweite Frau entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei. Sie wird in deren Bericht wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt und auffällig groß mit circa 1,85 Metern, mit kräftiger Statur sowie blondem und schulterlangen Haar. Sie soll ein graues Oberteil und eine lange Jeanshose getragen haben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise. Mitteilungen werden unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (AZ)