Oberschönegg

13:21 Uhr

Heiße Flüssigkeit strömt aus – Arbeiter erleidet starke Verbrennungen

Ein Rettungshubschrauber bringt den 50 Jahre alten Mann nach dem Betriebsunfall in Oberschönegg in eine Spezialklinik. Was vermutlich dahinter steckt.

Mit starken Verbrennungen am ganzen Körper ist ein 50 Jahre alter Mann am Montagmorgen in eine Spezialklink gebracht worden. Ein Rettungshubschrauber holte den Arbeiter von einem Firmengelände in Oberschönegg aus ab. Dort war bei einem Betriebsunfall heiße Flüssigkeit ausgeströmt. Die Polizei berichtet, dass nach bisherigen Ermittlungen um kurz nach 5 Uhr morgens wegen Überdruck ein heißes Natronlauge-Wassergemisch aus einer Glaswaschanlage strömte. In der Fogle zog sich der 50 Jahre alte Mann schwere Verbrennungen am ganzen Körper zu. Über die integrierte Leitstelle Donau/Iller wurden die Feuerwehren Oberschönegg und Babenhausen alarmiert. Der Rettungshubschrauber kam dazu. (AZ)

