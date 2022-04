Oberschönegg

In diese Vorhaben investiert Oberschönegg im Jahr 2022

Die Gemeinde Oberschönegg investiert in diesem Jahr kräftig.

Plus Die Gemeinde Oberschönegg nimmt in diesem Jahr viel Geld in die Hand. Zum Beispiel für zwei neue Treffpunkte für die Menschen und den Breitbandausbau.

Von Claudia Bader

Oberschönegg steht finanziell auf sicheren Beinen. Trotz hoher Investitionen - unter anderem in neue Treffpunkte für die Bürgerinnen und Bürger - wird die Gemeinde auch in diesem Jahr keine Kredite aufnehmen. Bürgermeister Günther Fuchs sagte bei den Haushaltsberatungen: "Auch in den kommenden Jahren wollen wir schuldenfrei bleiben."

