In Oberschönegg ist es wieder Zeit für den Viehscheid

Zweimal gab es das Spektakel im Unterallgäu schon. Nach der Corona-Zwangspause findet der Viehscheid jetzt wieder statt - Kuhfladenweitwurf inklusive.

Was im Allgäu Tradition hat, ist im Unterallgäu auch möglich. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet heuer auch in Oberschönegg wieder ein Viehscheid statt. Zur dritten Auflage des Spektakels werden die kleinen Herden am Sonntag, 16. Oktober, ab 10.30 Uhr aus verschiedenen Richtungen von ihren Weiden zur Leonhardskapelle in der Dorfmitte und dann zurück in die Ställe getrieben.

Wie in den Jahren 2018 und 2019 werden wieder zahlreiche Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung zur Viehscheid erwartet. Während die mit Kränzen aus bunten Blumen, Beeren und Grün geschmückten Rinder bewundert werden, sorgen die Altschönegger Dorfmusikanten für den musikalischen Schwung. Am Nachmittag steht wieder ein Wettbewerb im Kuhfladen-Weitwurf auf dem Programm. Dabei wird ermittelt, wer die tellergroßen, im Backofen gebackenen Kuhfladen auf der angrenzenden Wiese am weitesten wirft. Zur Einstimmung auf das Spektakel findet am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr auf dem Fäßler-Hof ein Partyabend statt.