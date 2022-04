Oberschönegg

vor 32 Min.

Lammbraten zu Ostern? Das Fleisch kommt aus der Region

In Weinried bei Babenhausen steht der größte Lammschlachtbetrieb in Bayern, geführt von Christel und Frank Müller.

Plus Zu Ostern wird in vielen Familien traditionell Lamm aufgetischt. Doch woher kommt das Fleisch? In Weinried bei Babenhausen steht Bayerns größter Schlachtbetrieb.

Von Stephan Schöttl

Schon seit Jahrtausenden ist das Lamm ein besonderes Symbol in vielen alten Kulturen. Ein Zeichen für das Leben. Denn das Lamm ernährt den Menschen durch Fleisch. Und es liefert die Wolle, die Wärme bringt. Zu Ostern bekommt dieses Symbol noch einmal eine höhere Bedeutung. In vielen Familien kommt an den Feiertagen Lamm auf den Tisch. So wie früher. Geweihtes Lammfleisch aß man als erste Mahlzeit nach der Auferstehung am Ende der Fastenzeit. Weil es mager und zart ist, sich dadurch vor allem dafür eignet, den Magen nach den 40 Tagen des Verzichts wieder allgemein an Fleisch zu gewöhnen. Die für Ostern so typische Keule ist eines der größten und fettärmsten Teilstücke. Heutzutage sind aber in vielen Familien sowohl die Fastenzeit selbst wie auch die Tradition des Osterlamms aus dem Leben verschwunden. Lamm gehört in Deutschland zu der Sorte Fleisch, die am wenigsten verzehrt wird. Sehr viel beliebter ist es in den südlichen Ländern des Mittelmeerraums. Das weiß Frank Müller aus eigener Erfahrung. Der 48-Jährige führt zusammen mit seiner Frau Christel (39) das Unternehmen Günztal-Lamm im Unterallgäu als erfolgreichen Familienbetrieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen