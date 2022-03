Mann nimmt Personen gegen Bezahlung mit und verstößt gegen Gesetz

In Oberschönegg kontrollieren Polizisten einen Kleintransporter. Der Mann am Steuer hat unberechtigterweise von zwei Personen Geld fürs Mitfahren verlangt.

Bei einer Verkehrskontrolle in Oberschönegg haben Beamte der Grenzpolizei Memmingen einen Verstoß nach dem Personenbeförderungsgesetz geahndet. Am Samstag in den späten Abendstunden, so teilt die Polizei nimmt, hätten die Beamten einen ausländischen Kleintransporter überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer für die Fahrt von zwei Personen nach Rumänien 100 Euro erhalten hatte. Eine vorgeschriebene Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz konnte der 39-Jährige allerdings nicht vorlegen. Die Polizisten veranschlagten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro. Den Mann erwartet eine Anzeige nach dem Personenbeförderungsgesetz. (AZ)