Maschinenhalle brennt in Weinried: Feuerwehr ist im Einsatz

Die Feuerwehr ist wegen eines Feuers im Oberschönegger Ortsteil Weinried ausgerückt. Am Ortsrand steht ein für die Landwirtschaft genutztes Gebäude in Flammen.

In Weinried, einem Ortsteil von Oberschönegg im Unterallgäu, brennt ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude. Feuerwehrleute aus Babenhausen und Umgebung sind im Einsatz. Bei der Alarmierung war von einem Großbrand die Rede. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Kempten auf Nachfrage mitteilte, ist eine Maschinenhalle in Brand geraten. Vor Ort ist eine starke Rauchentwicklung zu beobachten. (AZ)

Wir berichten, wenn uns weitere Informationen zu dem Feuerwehreinsatz vorliegen.