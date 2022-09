Oberschönegg

13:54 Uhr

Mitarbeiter verletzt sich bei Betriebsunfall in Molkerei

Ein Molkereimitarbeiter verletzte sich in Oberschönegg.

In einem Molkereibetrieb in Oberschönegg verbrüht sich ein Mitarbeiter beim Putzen einer Leitung. Er wird zur Behandlung in das Memminger Klinikum gebracht.

Ein Mitarbeiter eines Molkereibetriebs hat sich am Montag bei einem Arbeitsunfall verletzt. Nach Angaben der Polizei reinigte der 35-Jährige gegen 13.45 Uhr eine Leitung. Beim Öffnen des Anschlussschlauches trat Dampf aus und verbrühte den Unterarm des Mannes. Seine Verletzungen wurden im Memminger Klinikum behandelt. (AZ)

