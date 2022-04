Neue Rockmusik aus Oberschönegg läuft jetzt bei YouTube

Plus Stefan Kramer träumt von der Musikkarriere. Mit seinem Projekt Bullet Coffee geht jetzt ein Stück davon in Erfüllung.

Hinter der Bezeichnung Bullet Coffee verbirgt sich ein Kaffeegetränk mit einem Schuss Kokosöl, das einen lang anhaltenden Energiekick verspricht. Für Stefan Kramer bedeutet dieser Begriff noch viel mehr. Für den 30-Jährigen ist er die Umsetzung eines fordernden, langwierigen Projekts, in das er sehr viel Arbeit und Zeit investiert hat. Gleichzeitig ist es für ihn auch die Verwirklichung eines lang gehegten Traums: Bullet Coffee ist der Titel des mittlerweile zweiten Rocksongs, den der Oberschönegger komponiert und getextet hat. Das Musikvideo erscheint diese Woche auf YouTube.