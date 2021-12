Oberschönegg

06:00 Uhr

Was sich Oberschönegg für das Jahr 2021 vorgenommen hat

Plus Bürgermeister Günther Fuchs informiert zum Jahreswechsel über Fortschritte in der Gemeinde – und einen Wunsch, den sich Vereine im Ortsteil Weinried erfüllen wollen.

Von Claudia Bader

Projekte, die gelingen sollen, müssen wohl überlegt und durchdacht sein. In diesem Sinn hat die Gemeinde Oberschönegg in den vergangenen Monaten vieles geplant, was sie 2022 und in den Folgejahren verwirklichen will. Zum Beispiel die Neuaufstellung des gemeindlichen Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan. „Nach der heuer erfolgten Bestandsaufnahme wird der Gemeinderat im Jahr 2022 die Details ausarbeiten“, informiert Bürgermeister Günther Fuchs. Fertiggestellt werde der Plan, der die Entwicklung der Gemeinde für die kommenden 15 bis 20 Jahre darstellen soll, voraussichtlich 2023.

