Neue Schnellladestation am Marktplatz von Altenstadt lädt E-Autos mit Ökostrom

E-Autos laden in Altenstadt künftig schneller: Die Lechwerke (LEW) nehmen in der Marktgemeinde eine Gleichstrom(DC)-Ladestation in Betrieb. Am Marktplatz können E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer ab sofort mit einer Leistung von bis zu 100 Kilowatt ihr Fahrzeug laden, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgungsunternehmens. „Da zum Aufladen der Fahrzeugbatterien bereits ein vergleichsweise kurzer Stopp genügt, lässt sich das ‚Energie-Tanken‘ ideal mit dem Einkauf, einem Termin oder einem Restaurantbesuch verbinden“, sagt Manuel Holzmann, Asset Manager E-Mobility bei LEW. „Um dies den Fahrerinnen und Fahrern von E-Autos in Altenstadt zu ermöglichen, haben wir die bisher außerhalb der Gemeinde gelegene Lademöglichkeit auf dem Pendlerparkplatz an der A7 ins Zentrum der Gemeinde verlegt und die leistungsfähige, neue Schnellladestation auf dem Altenstadter Marktplatz aufgestellt.”

Neue LEW-Station: Schnelleres Laden mit Ökostrom in Altenstadt

Neben der neuen Schnellladestation stehen in Altenstadt weiterhin die bestehenden zwei Ladepunkte der AC-Normalladestation von LEW auf dem Parkplatz an der Memminger Straße 71 zur Verfügung. Der Strom an den Ladepunkten wird laut Angaben des Unternehmens vollständig als Ökostrom beschafft. Das Freischalten und Bezahlen eines Ladevorgangs an den öffentlichen LEW-Ladestationen ist über die App „eCharge+“ sowie weitere Lade-Apps oder die RFID-Ladekarte verschiedener Anbieter möglich. Bezahlt werden kann beispielsweise über Paypal, Kreditkarte oder Bankeinzug. (AZ)