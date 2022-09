Osterberg

vor 13 Min.

Brand in Hackschnitzelanlage: So lief der Großeinsatz der Feuerwehr ab

Lokal Bei dem Brand außerhalb des Orts entsteht ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Feuerwehren können ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Wenige Minuten nach Mitternacht ist am Freitag eine Hackschnitzelanlage mit Vorratsbunker in einem landwirtschaftlichen Anwesen außerhalb von Osterberg an der Babenhauser Straße in Brand geraten. Die Landwirtsfamilie bemerkte das Feuer schnell. Der Hofbesitzer gab sofort einen Notruf ab. Die Folge war ein Großeinsatz mit rund 150 Kräften. Der Schaden ist hoch, doch es hätte schlimmer enden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen