Die dürre Dorflinde in Osterberg muss entfernt werden

Die Gemeinde Osterberg kommt ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Deshalb soll die abgestorbene Linde am Schlossweg schon in wenigen Tagen gefällt werden.

Die Dorflinde am Brunnen am Osterberger Schlossweg muss gefällt werden. Bürgermeister Martin Werner berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der Baum mittlerweile komplett abgestorben sei. Grüne Blätter entfaltet nur noch der Efeu, der am Stamm hochwächst. Die Dorflinde selbst besteht nur noch aus dürrem Geäst.

Es besteht die Gefahr, dass Äste von dem Baum in Osterberg herunterfallen könnten

Die Ursache für das Absterben des Laubbaums ist nicht bekannt. „Vielleicht wird man nach der Fällung sehen, woran es gelegen hat“, sagte Werner. Anfang August soll die Linde entfernt werden. Nach Angaben des Bürgermeisters muss die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen. Letztlich besteht die Gefahr, dass Äste auf den Schlossweg oder den Kirchberg fallen. Je nachdem, in welchem Zustand sich der Baumstamm befindet, könnte man diesen als Brennholz abgeben oder anderweitig verwerten.

Die Verkehrsinsel, auf der sich der markante Brunnen befindet, soll erhalten bleiben. Einen neuen Baum oder eine neue Bepflanzung soll es auf jeden Fall auch geben. Unter Umständen muss hierfür auch das Wurzelwerk der Linde entfernt oder herausgefräst werden. (sar)