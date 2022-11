Osterberg

vor 17 Min.

Osterberg baut um: Wie sich Kirchberg und Schlossweg verändern sollen

Der Kirchberg in Osterberg ist in marodem Zustand. Wie der Schlossweg soll auch diese Straße im kommenden Jahr umgestaltet werden.

Plus Im nächsten Frühjahr werden in Osterberg zwei wichtige Straßen komplett neu gestaltet. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von mehr als einer Million Euro.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

In Osterberg steht die Sanierung und Neugestaltung von gleich zwei zentralen und wichtigen Ortsstraßen zur Umsetzung an. Zum einen handelt es sich um den Kirchberg, der zum Osterberger Schloss und zur Pfarrkirche St. Peter und Paul hinaufführt, und zum anderen um den Schlossweg, der parallel zur Ortsdurchfahrt (Hauptstraße und zur Oberrother Straße) verläuft und auch die Zufahrt in den Kirchberg ermöglicht. Insgesamt gesehen wird die Sanierung der beiden Straßen mehr als eine Million Euro in Anspruch nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen