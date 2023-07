Pick-up beschädigt Auto in Osterberg, Fahrer fährt einfach weiter

Der Fahrer wollte wohl nur schnell zum Zigarettenautomaten: Ein Pick-up mit ausländischem Kennzeichen ist in Osterberg gegen ein geparktes Auto gefahren.

Beim Rückwärtsfahren hat ein Mann mit seinem Wagen ein am Straßenrand geparktes Auto in Osterberg beschädigt. Der Unbekannte beging anschließend Fahrerflucht. In der Nacht auf Montag, so teilt die Polizei mit, bemerkte ein Autobesitzer gegen 2.15 Uhr, wie ein Pick-up mit ausländischem Kennzeichen in Osterberg von Süden kommend in den Schlossweg fuhr, in dem Bauarbeiten stattfinden. Nach Angaben der Illertisser Polizei hatte das Nummernschild weiße Ziffern auf schwarzem Untergrund. Auf Höhe der „alten Molkerei“ hielt der Mann mit dem Pick-up an - vermutlich am dortigen Zigarettenautomaten. Anschließend fuhr er rückwärts.

Der Pick-up ist vermutlich in Liechtenstein zugelassen

Der Wagen streifte dabei dem Polizeibericht zufolge ein aus dem Boden ragendes Baustellenrohr aus Kunststoff und das am rechten Fahrbahnrand abgestellte Auto des Mannes, der die Situation beobachtet hatte. Der Pick-up wendete daraufhin und fuhr in südliche Richtung weg, ohne dass sich die Person am Steuer um den Schaden kümmerte. Das beschädigte Auto hat eine Delle auf der linken Seite. Den Schaden schätzt die Illertisser Polizei auf 1000 Euro.

Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um ein Kennzeichen aus Liechtenstein handelt. Am Steuer saß laut Zeugenaussagen ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Mann. Dieser trug eine Cap. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)