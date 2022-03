Wohnen im Kleinen: In Osterberg wird ein Tiny House gebaut

Plus Bauplätze sind in der Gemeinde Osterberg derzeit knapp. Ein 35-Jähriger wählt einen anderen Weg - und baut auf einem gepachteten Areal sein kleines Traumhaus.

Michael Mieth hat großes vor - auf kleinstem Raum. Der 35-Jährige plant, in Osterberg ein Tiny House zu bauen. Am Kapellenweg möchte er sich seinen Traum erfüllen, auf kleinem Raum energieeffizient und mit überschaubarem, finanziellen Investitionsaufwand zu leben und wohnen. Im Gemeinderat stellte er jetzt seine Pläne vor.