Zwei Menschen werden bei Unfall in Osterberg verletzt

Eine Fahrradfahrerin und ein Motorradfahrer stoßen in Osterberg zusammen und werden leicht verletzt. War die Unfallverursacherin durch Kopfhörer abgelenkt?

In Osterberg sind am Sonntagnachmittag eine Radlerin und ein Motorradfahrer durch einen Zusammenstoß verletzt worden. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, fuhr die 21-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Babenhauser Straße. Als sie ohne Handzeichen nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, konnte ein nachfolgender Motorradfahrer nicht rechtzeitig reagieren. Er streifte die Radfahrerin. Beide wurden durch den Sturz leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2200 Euro. Da die 21-Jährige während der Fahrt Kopfhörer trug, ermitteln die Beamten, inwieweit diese zur Ablenkung der Unfallverursacherin beitrugen. (AZ)