90-jähriger Radfahrer stirbt zwei Wochen nach Unfall in Pfaffenhofen

Bei einem Unfall in Pfaffenhofen erleidet ein Radfahrer schwere Verletzungen. Etwa zwei Wochen später stirbt der Mann, mutmaßlich an den Folgen des Unfalls.

Nach einem schweren Unfall vor etwa zwei Wochen in Pfaffenhofen ist ein 90-Jähriger gestorben. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Ob die bei dem Unfall erlittenen Verletzungen tatsächlich todesursächlich waren, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat eine Obduktion angeordnet, das Ergebnis steht noch aus.

Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend, 18. Februar, ereignet. Ein 53-Jähriger war demnach mit einem Auto vom Friedhofweg nach rechts in Richtung Hauptstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 90-jährigen Radfahrer, der vom Gehweg kommend die Fahrbahn überqueren wollte. Der 90-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Anfang März ist er nun mutmaßlich an den Unfallfolgen gestorben. (AZ)