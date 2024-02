Glasfaserausbau: In Pfaffenhofen bleibt es wie gehabt

Der Glasfaserausbau ist im Kreis Neu-Ulm teilweise ins Stocken geraten. Pfaffenhofen kooperiert mit Deutsche Glasfaser. Der Bürgermeister hat dort nachgefragt.

In Pfaffenhofen hält die Firma Deutsche Glasfaser an den Plänen fest und setzt ihre Arbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes wie gehabt fort. Es haben auch bereits Bauarbeiten stattgefunden. Das berichtete Bürgermeister Sebastian Sparwasser in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Marktgemeinde habe sich bei dem Unternehmen erkundigt und könne dies bestätigen, sagte Sparwasser. Einige verunsicherte Bürgerinnen und Bürger hatten nach Angaben des Bürgermeisters aufgrund der Berichterstattung unserer Redaktion im Rathaus angerufen.

Viele Haushalte haben eine E-Mail von Deutsche Glasfaser erhalten

Wie berichtet hatten viele Haushalte im Kreis Neu-Ulm zuletzt von Deutsche Glasfaser eine E-Mail erhalten, die Fragen aufwarf. Offenbar kommt der Glasfaserausbau im Kreis-Neu Ulm teilweise nur schleppend voran oder liegt gar auf Eis. Medienberichten zufolge entlässt das Unternehmen 100 der bundesweit 2000 Beschäftigten, um Kosten zu sparen. (phils)