In Pfaffenhofen laufen und dabei Gutes tun

Läuferinnen und Läufer können in Pfaffenhofen Geld für die Grundschule sammeln. Termine für die Benefiz-Läufe sind am Wochenende und der Marktlauf Anfang Oktober.

Der Marktlauf durch Pfaffenhofen zählte viele Jahre zum festen Bestandteil der Läuferinnen und Läufer. Im geselligen Rahmen machten sich Schulkinder, Senioren oder ambitionierte Hobbyläufer auf den Weg durch die Marktgemeinde. Nach der Corona-Pause und Personalmangel unter den ehrenamtlichen Organisatoren drohte die beliebte Veranstaltung nun dauerhaft zu scheitern. Jens Hagg, Gastwirt der Musikkneipe Fiddler's Green und seine Kollegen Peter Pfistermeister und Tanja Schmid vom Gasthof Adler wollen im kommenden Herbst die Laufveranstaltung sprichwörtlich wieder in Bewegung bringen.

Unter dem Titel "Ufersausen" sollen zum Tag der Deutschen Einheit, am Montag, 3. Oktober, wieder Läuferinnen und Läufer auf die Strecke gehen. Zielzeiten, Hochleistungen oder Siegerpreise stehen bei der Veranstaltung jedoch nicht im Vordergrund. Spaß und Freude am gemeinsamen Laufen sind beim "Ufersausen" wichtig, wie Hagg erklärt. "Egal ob langsam oder schnell, ob viele Runden oder wenige, mit sportlichem Ehrgeiz oder gemütlich mit Freunden, mit Kindern oder Kinderwagen - eingeladen ist jeder." Eine Belohnung gibt es obendrein, wie der Gastwirt ergänzt: "Wir sponsern 800 Freigetränke für die Teilnehmer." Auf der Strecke sorgen derweil verschiedene Bands, Aktionen und Essensstände für Abwechslung.

Pro Kilometer wird ein Euro an die Grundschule Pfaffenhofen gespendet

Ganz ohne Hintergedanken wollen die Organisatoren das Sportevent jedoch nicht veranstalten, wie sie einräumen. Ziel von "Ufersausen" soll sein, aus dem Erlös für die Herrmann-Köhl-Schule ein Digitallabor zu stiften. Deshalb ist auch nur eine Anmeldung über eine Firma möglich, die mit einem Spendenbetrag für jeden gelaufenen Kilometer der Teilnehmer das Projekt unterstützt. Ausführliche Informationen und das Online-Anmeldeformular finden Interessierte auf der Homepage von "Ufersausen".

Wer schon vorher laufen möchte und gleichzeitig Gutes tun will, kann das am Wochenende in Pfaffenhofen tun: Am Sonntag, 4. September, findet der fünfte New-Tec-Safetyrun statt - in diesem Jahr in Verbindung mit einem Vorbereitungslauf auf den Einstein-Marathon. Alle Teilnehmenden des Laufs sammeln mit jedem Kilometer einen Euro, den die Firma New-Tec für die Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen spendet. Auch bei diesem Lauf soll mit dem Geld das neue Digitallabor der Grundschule unterstützt werden.

Der Vorbereitungslauf für den Einstein-Marathon startet bereits um 8 Uhr auf dem Firmengelände der Firma New-Tec in Pfaffenhofen. Die ersten Kilometer laufen die Teilnehmenden auf der Strecke des New-Tec-Safetyruns und sammeln so auch Kilometer für das Labor. Für den Safetyrun selbst fällt der Startschuss um 9 Uhr. Jeder darf die etwa fünf Kilometer lange Strecke bis zwölf Uhr einmal oder mehrfach im eigenen Tempo umrunden - egal ob laufend oder joggend. Es kommt laut Veranstalter nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die gesammelten Kilometer. (mit AZ)