Kläranlage in Pfaffenhofen soll noch mehr Strom selbst erzeugen

Die Versammlung des Abwasserzweckverbands beschließt, weitere Photovoltaikanlagen auf dem Gelände der Kläranlage in Pfaffenhofen zu installieren.

Die Kläranlage ist einer der größten Stromverbraucher in Pfaffenhofen. Ein Teil der Energie wird bereits von bestehenden Photovoltaikanlagen erzeugt. Mit weiteren Anlagen auf dem Gelände möchte der Abwasserzweckverband Mittleres Rothtal noch intensiver Solarenergie nutzen.