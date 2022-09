Macher mit Blick fürs Gemeinwohl: Josef Walz ist Ehrenbürger in Pfaffenhofen

Pfaffenhofen macht Ex-Bürgermeister Josef Walz zum Ehrenbürger und würdigt ihn auch anders. Über seine wichtigsten Entscheidungen und seine besondere Haltung.

Es ist die höchste Ehrung, die Städte und Gemeinden zu vergeben haben: die Ehrenbürgerwürde. Die Marktgemeinde Pfaffenhofen verlieh sie am Sonntag einem, der die Geschicke der Kommune ganze drei Jahrzehnte lang geleitet hat: Josef Walz. Zudem erhielt er vom Gemeinderat den Ehrentitel "Altbürgermeister".

In der Aula der Hermann-Köhl-Schule war Walz an diesem Vormittag Mittelpunkt einer persönlich gestalteten Feier, zu der Repräsentantinnen und Repräsentanten der Pfaffenhofener Bürgerschaft ebenso gekommen waren wie Vertreterinnen und Vertreter der umliegenden Gemeinden, des Landkreises sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete.

Josef Walz war als Bürgermeister "Macher, Vermittler, Unterstützer"

"In Würdigung seiner Verdienste um die Marktgemeinde Pfaffenhofen an der Roth und in größter Wertschätzung seines Wirkens um das gesellschaftliche und soziale Miteinander", wie es in der Urkunde steht, erhielt der ehemalige Rathauschef die Auszeichnung aus den Händen seines Amtsnachfolgers Sebastian Sparwasser.

Dieser würdigte den 2020 ausgeschiedenen Walz in seiner Laudatio als "Macher, Vermittler, Unterstützer", der in seiner Amtszeit mehr als 2000 Sitzungen absolviert und unzählige richtungsweisende Entscheidungen getroffen habe. Zu den wichtigsten zählte Sparwasser die Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete, den Ausbau des örtlichen Leitungsnetzes, Schul- und Kindergartenerweiterungen, den Bau der Dreifachhalle oder den Anstoß zur Ortsverschönerung.

Viel Lob für den ehemaligen Bürgermeister von Pfaffenhofen

Heute sei Pfaffenhofen ein "Ort mit herausragender Lebensqualität", dazu habe Walz entscheidend beigetragen. Auch in Sachen Finanzen habe Walz große Umsicht bewiesen. Nicht zuletzt sei der ehemalige Rathauschef ein wichtiger Förderer der Vereinslandschaft gewesen und habe unter anderem die Wohltätigkeitsorganisation "Pfaffenhofen hilft" mitgegründet. "Er war nie ein Bürgermeister der Amtsstube, sondern mittendrin, statt nur dabei", sagte Sparwasser. Zudem habe Walz auch in Kontroversen Haltung bewiesen und "das Richtige für Pfaffenhofen" getan.

"Des krieg mer scho na", dieser mutmachende Satz sei stets Markenzeichen des Pfaffenhofener Bürgermeisters gewesen, sagte Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger. Eine Haltung, zu der Optimismus und Tatkraft gehöre, beides habe Walz nicht nur als Bürgermeister bewiesen. Schließlich war er nicht nur 30 Jahre lang Stadtoberhaupt, sondern auch 24 Jahre Kreistagsmitglied sowie als Kreis- und Bezirksverbandsvorsitzender des bayerischen Gemeindetags tätig.

"Schwaben-Joe" zeigte auch im Gemeindetag viel Einsatz

In seiner Zeit als Gemeindeoberhaupt habe Walz die Chance genutzt, die Kommune zu gestalten, ob es um große Projekte wie Infrastrukturausbau, die Unterstützung des Kulturlebens oder die Förderung von Vereinen und Organisationen ging. Besonders ausgezeichnet habe Walz nicht nur seine Kompetenz in Verwaltungsfragen, sondern auch, "das Herz am rechten Fleck zu haben", so Freudenberger. Auf diese Weise habe Walz seine "schöne und schwierige Aufgabe" gemeistert, für die Menschen da zu sein.

Als "Schwaben-Joe" sei Walz in den Reihen des bayerischen Gemeindetags bekannt, erklärte dessen Bezirksvorsitzender Markus Reichart. Walz habe die Interessen der schwäbischen Gemeinden durch sein Engagement sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene vertreten und sei im Bezirk Schwaben "ein wertvoller Anführer" gewesen, "der uns gut zusammenhielt und uns als Mentor stets Wind unter die Flügel geblasen hat".

Walz bezeichnet Ehrenbürgerwürde als "schönste Auszeichnung"

Dass der Verwaltungsfachmann im Pfaffenhofener Rathaus ein beliebter Chef war, bezeugte Personalratsvorsitzende Ulrike Hoidem mit einem eigens geschriebenen Gedicht. Der Liederkranz Pfaffenhofen, der die musikalische Gestaltung der Feier übernahm, würde den neuen Ehrenbürger gern in den eigenen Reihen begrüßen, wie Chorleiterin Marianne Altstetter betonte.

"Ein Schwall von Ehrungen fiel über mich her", sagte Walz selbst über die letzten Wochen, wo er sowohl das Bundesverdienstkreuz am Bande als auch, erst am vergangenen Samstag, mit der Ehrenraute eine besondere Auszeichnung des CSU-Ortsverbands erhalten hat. Nun sei er "total überwältigt", die Pfaffenhofener Ehrenbürgerwürde sei "die schönste Auszeichnung, die ich kriegen konnte". Doch letztendlich habe er die Entwicklung nicht allein vorangebracht, sondern mithilfe eines guten Teams, zahlreicher Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter und mit dem Blick für das Gemeinwohl. "Ich habe immer die Gemeinschaft im Auge gehabt", sagte Walz.