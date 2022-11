Seitenspiegel beschädigt: Täterin oder Täter flüchtet

In Pfaffenhofen wurde der Seitenspiegel eines Autos beschädigt. Im Tatzeitraum fand in der Nähe eine Veranstaltung statt. Die Polizei sucht Zeugen.

Derzeit ist unklar, wer den Seitenspiegel eines Autos in Pfaffenhofen beschädigt hat. Laut Polizeiangaben stellte eine Frau ihren schwarzen Mercedes am vergangenen Freitagabend im Zeitraum zwischen 17.30 und 19.10 Uhr an der Zeppelinstraße ab. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt wurde. Ein Hinweiszettel oder eine Mitteilung von dem Verursacher oder der Verursacherin fand sie nicht an ihrem Fahrzeug.

Da im Zeitraum des Vorfalls in der Nähe eine Veranstaltung stattfand, sucht die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben könnten. Die Beamten bitten diese Personen, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)