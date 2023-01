Wechsel nach 23 Jahren: Gewerbeverband hat neuen Chef

Plus Konrad Jahn übernimmt den Vorsitz beim Gewerbeverband Pfaffenhofen/Holzheim. Sein Vorgänger Alf Endres hat sich 23 Jahre lang für die lokale Wirtschaft eingesetzt.

Führungswechsel beim Gewerbeverband Pfaffenhofen/Holzheim: Konrad Jahn ist bei der Jahreshauptversammlung der Organisation zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. „Mein Vorgänger hat große Fußstapfen hinterlassen. Es wird nicht einfach werden, diese auszufüllen“, sagt der fast 60-Jährige über Alf Endres, der den Verband 23 Jahre lang geleitet hat, ihm aber weiter als Beisitzer verbunden bleiben will. Der bisherige Vorsitzende kann auf einige erfolgreiche Aktionen während seiner langen Amtszeit zurückblicken.