Zahlreiche Feuerwehren rücken wegen Brand in Biogasanlage nach Pless aus

Weil es im Blockheizkraftwerk in einer Biogasanlage in Pless zu einer starken Rauchentwicklung kommt, werden viele Einsatzkräfte alarmiert.

Zum Brand eines Blockheizkraftwerks in einer Biogasanlage sind am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte nach Pless (Unterallgäu) alarmiert worden. Neben der Ortsfeuerwehr aus Pless rückten aus: Die Feuerwehren aus Altenstadt, Babenhausen, Boos, Fellheim, Kellmünz und Memmingen sowie das technische Hilfswerk aus Memmingen sowie die Feuerwehr-Landkreisführung des Unterallgäus mit Unterstützungskräften. Im Landratsamt Unterallgäu wurde die Führungsgruppe Katastrophenschutz aktiviert.

Brand in Biogasanlage in Pless weniger schlimm als befürchtet

Als die ersten Kräfte an der angegebenen Einsatzstelle eintrafen, stellte sich heraus, dass wohl ein Motor in einer Hackschnitzelanlage heißgelaufen war, was starke Rauchentwicklung verursachte. Die Feuerwehren brauchten jedoch nicht einzugreifen und die auswärtigen Kräfte konnten nach der Meldung "Einsatzabbruch" zu ihren Standorten zurückkehren. Die Einsatzstelle befand sich wenige hundert Meter östlich des Ortsrandes von Pless, querab von der bekannten "Heilig-Kreuz-Kapelle". (wis)