Der Mann fürs Klima im TV: Wie wird unser Wetter, Sven Plöger?

Meteorologe Sven Plöger ist begeistert vom Wetter – und warnt vor dessen Veränderung. Ein Podcast-Gespräch über Klima, gute Vorhersagen und weiße Weihnachten.

Schon als kleines Kind war Sven Plöger begeistert vom Wetter - und stand staunend auf dem heimischen Balkon, um Blitz und Donner beobachten zu können. Die Begeisterung hat gehalten - heute ist der Wahl-Ulmer Deutschlands bekanntester Meteorologe, moderiert Wettersendungen in der ARD und teilt seine Leidenschaft in Dokumentationen mit dem Fernsehpublikum.

Im Fernsehen erklärt Sven Plöger, wie das Wetter am nächsten Tag wird. In seinen Büchern und Vorträgen zeigt er auf, warum das Wetter sich so entwickelt - und wie gefährlich die Klimaveränderung für uns sein kann. Sein Bestseller "Zieht euch warm an, es wird heiß" erscheint am 8. Mai in einer überarbeiteten Neuauflage, diesmal unter dem Titel "... es wird noch heißer". Der Titel verrät schon: Es ist eine Menge passiert in den drei Jahren seit Erscheinen des ersten Buchs. Das Interesse daran ist nach wie vor groß - das zeigte sich auch bei Plögers Vortrag im Rahmen der Klimawoche in Illertissen. Der Saal des Kollegs platzte fast aus allen Nähten.

Sven Plöger zu Gast bei Studio West: Der Donau-Iller-Podcast. Foto: Rebekka Jakob

In der neuen Folge von Studio West: Der Donau-Iller-Podcast sprechen Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter mit Meteorologe Sven Plöger nicht nur über seine Leidenschaft fürs Wetter und über den Klimawandel. Es geht auch um die Frage, ob sich die Entwicklung noch aufhalten lässt. Hörerinnen und Hörer erfahren, wie der Meteorologe die Aktionen der "Letzten Generation" einschätzt - und was er für sich ganz persönlich als Konsequenz aus den Klimaveränderungen gezogen hat. Auch die Frage, ob es weiße Weihnachten gibt, wird in dieser Podcast-Folge geklärt. Der Rheinländer Plöger verrät außerdem, ob er nach so langer Zeit in Ulm inzwischen Schwäbisch schwätzen kann.

