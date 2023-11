Fußballverrückt: Gibt es ein Comeback im Profigeschäft, Manuel Strahler?

Manuel Strahler war lange Kapitän beim FV Illertissen, jetzt kickt er in der Kreisliga. Im Podcast spricht er über Trainer, Familie und Ulm-Kapitän Jo Reichert.

"Es war die schönste Zeit meines Lebens." Manuel Strahler ist noch immer Feuer und Flamme, wenn er über den FV Illertissen spricht. Die Zeit als Kapitän beim Regionalligisten hat seine sportliche Laufbahn geprägt. Über 15.000 Minuten stand er für den Verein auf dem Platz - bis ihn eine schwere Verletzung von einem Tag auf den anderen ausbremste. Inzwischen kickt Strahler in der Kreisliga bei seinem Heimatverein, dem FC Grün-Weiß Ichenhausen. Was ihn als Führungsfigur auf dem Platz und abseits des Rasens auszeichnet, wie er sich seine Zukunft vorstellt und welche Rolle die Familie für ihn spielt, erzählt der 31-Jährige in der neuesten Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast".

Im Gespräch mit Stephan Schöttl geht es auch um ein sehr erfolgreiches Jahr, das der Kicker aus Weißenhorn und der Sportredakteur vor über 20 Jahren gemeinsam erlebt haben. Der eine als Trainer, der anderen als Spieler.

Sportredakteur Stephan Schöttl (oben rechts) war schon einmal Trainer von Manuel Strahler (oben Mitte). Das war im Sommer 2002 in der E-Jugend beim SC Bubesheim. Foto: Schöttl

Es war freilich erst der Beginn einer großen Zeit für Strahler, der später noch einige bedeutendere Titel gesammelt hat, unter anderem mit dem FVI auch im DFB-Pokalwettbewerb gegen Eintracht Frankfurt ran durfte. Dieses Spiel zählt der 31-Jährige zu seinen absoluten Highlights. Er kennt aber auch die dunklen Seiten des Fußballs. Warum eine Knieverletzung einer der Schlüsselmomente in seiner aktiven Laufbahn war und weshalb es ihn wenig später aus der vierten zurück in die achte Liga zog, erklärt er in dieser Folge des Podcasts.

Einer der schlimmsten Momente in der Karriere von Manuel Strahler: seine schwere Knieverletzung. Foto: Horst Hörger

Was Manuel Strahler mit Spatzen-Kapitän Johannes Reichert verbindet



Strahler verrät außerdem, welcher Trainer ihn besonders geprägt hat und was er dem SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Weg nach oben noch alles zutraut.

Bei "Studio West" erinnert sich der Fußballer an seine gemeinsame Zeit mit Johannes "Jo" Reichert, Kapitän der Spatzen, im Nachwuchs des SSV. Warum die beiden durchaus charakterliche Gemeinsamkeiten haben, darüber wird ebenfalls gesprochen. Und Strahler diskutiert mit Redakteur Stephan Schöttl auch über zwei große Themen des Fußballsports im Allgemeinen: über die Entwicklung des Business mit enormen Transfersummen und überzogenen Gehältern sowie über die Reform des Kinderfußballs, über Tabellen, Siege und Niederlagen.

