Mehr Sport, weniger Stress: Wie ist das mit den guten Vorsätzen, Jürgen Kees?

Jürgen Kees bringt Menschen als Fitnesstrainer dazu, den inneren Schweinehund zu überwinden. Im Podcast spricht er über gute Vorsätze, Gesundheit und Genuss.

Mehr Geld sparen, mehr Sport treiben, gesünder ernähren. Das sind die häufigsten Antworten bei einer Umfrage in Deutschland zu den beliebtesten Vorsätzen für das Jahr 2024. Doch mit Routinen zu brechen, ist schwer. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier und so verwundert es nicht, dass - auch das sagen Statistikerinnen und Statistiker - etwa die Hälfte derer, die an Silvester Besserung geloben, ihre großen Pläne im Laufe des Jahres wieder aufgeben. Meistens beginnen die ersten Vorhaben schon Ende Februar zu bröckeln.

Jürgen Kees lässt es erst gar nicht so weit kommen. Der Fitnesstrainer aus Günzburg hält nichts von guten Vorsätzen. Im Podcast-Gespräch mit Stephan Schöttl bei "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast" sagt er: "Ab und zu darf man sich auch mal was gönnen."

Was macht einen aktiven Lebensstil aus?

Der 48-Jährige ist einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern von XLNC Sports, einem großen Fitnessstudio in Leipheim. Dort haben er und seine Kolleginnen und Kollegen gerade zu Jahresbeginn alle Hände voll zu tun - was wiederum auch an guten Vorsätzen liegt. Oder zumindest an denen, die sich solche in der Silvesternacht gefasst haben. Kees spricht über das Image der klassischen "Muckibude", aber auch über Gesundheitssport und Prävention. Über aktiven Lebensstil, Fitness-Apps und Trends. In welchen Bereichen er noch reichlich Potenzial sieht, wann man als Trainer streng und einfühlsam gleichermaßen sein muss und warum im Trainingsplan auch Ruhepause wichtig sind, ist ebenfalls Thema in der neuen Folge von Studio West. Außerdem verrät der Günzburger, für welche Süßigkeit er eine große Schwäche hat.

Fitnesstrainer und Handballer Jürgen Kees ist zu Gast in der neuesten Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast". Foto: Stephan Schöttl

Eines seiner großen Hobbys ist Handball. Auch darüber spricht Kees, seit Jahrzehnten beim VfL Günzburg engagiert, im Podcast mit Stephan Schöttl. Was macht den besonderen Reiz dieser Sportart aus? Wie wichtig ist die Nachwuchsarbeit an der Basis? Und wann hat die deutsche Nationalmannschaft wieder das Zeug dazu, einen großen Titel zu gewinnen? Um diese Fragen geht es ebenso wie um Argumente, weshalb ein echter Handball-Fan das Turnier um die Olympia-Qualifikation der Frauen in Neu-Ulm Mitte April auf keinen Fall verpassen sollte.

