Ratiopharm Ulm hat ein „großes“ Problem

Bei Ratiopharm Ulm wird gerne darauf verwiesen, wie stark doch in diesem Jahr diese Vorrundengruppe A im Basketball-Eurocup ist. Gegenstand der Wertschätzung ist weniger der polnische Auftaktgegner Trefl Sopot, gegen den die Ulmer am vergangenen Mittwoch mühsam mit 96:93 gewonnen haben. Respekt flößen vielmehr Namen wie Besiktas Istanbul, Gran Canaria, Hapoel Tel Aviv oder eben Joventut Badalona ein. Die Mannschaft aus der Industriestadt im Speckgürtel von Barcelona gastiert am Dienstag (19 Uhr) in der Ratiopharm-Arena. In dieser Halle fühlt sich Badalona sehr wohl.

In der Arena hat Badalona Anfang März dieses Jahres mit einem 88:79-Sieg im Achtelfinale die Ulmer Europareise beendet. Eines der größten Ulmer Probleme hörte damals auf den Namen Ante Tomic. Der Kroate ist zwar schon 37 Jahre alt, aber eben immer noch 2,18 Meter groß. Dabei hatten die Ulmer im März auf dieser Position noch einen Trevion Williams und sogar der hatte seine liebe Not mit Tomic. Jetzt sollten für die Arbeit unter dem Korb eigentlich Isaiah Roby und Marcio Santos zuständig sein, beide sind sie aber noch nicht so richtig in der Bundesliga angekommen. Was Philipp Herkenhoff und Nico Bretzel gegen einen Tomic ausrichten können, das bleibt abzuwarten.

Ratiopharm Ulm spielt gegen Badalona

Noch ein bisschen älter ist er nämlich seit März zwar geworden, aber nicht schlechter – der Kroate, der die zehn besten Jahre seiner Profikarriere bei den spanischen Vorzeigevereinen Real Madrid und FC Barcelona verbracht hat. Beleg gefällig? Am vergangenen Dienstag spielte Hapoel Tel Aviv mit dem Ulmer Meisterschaftshelden Bruno Caboclo im Eurocup in Badalona. Caboclo lieferte mit 14 Punkten und vier Rebounds eine sehr ordentliche Leistung ab. Aber klarer Sieger dieses Duells unter den Körben war Tomic mit einem starken Double-Double aus 17 Punkten und zwölf Rebounds.

Aber vielleicht zeigt auf Ulmer Seite ja Marcio Santos am Dienstag gegen Ante Tomic zum ersten Mal, was angeblich wirklich in ihm steckt. Als sein Trainer nach dem Bundesliga-Sieg gegen Würzburg am Samstag in der Pressekonferenz auf die bisher überraschend kleine Rolle und die bescheidenen Leistungen des Brasilianers angesprochen wurde, da verriet Ty Harrelson, dass Santos krank in Deutschland angekommen sei und er verwies darauf, dass er ja erst 21 Jahre alt ist. Aber wer weiß: Vielleicht verspürt Santos ja den Ehrgeiz, gegen Tomic die Ehre der brasilianischen Center zu retten. Nachdem Caboclo gegen den nur zweiter Sieger war.