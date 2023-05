Abkochempfehlung für Trinkwasser in Regglisweiler ist aufgehoben

Die Stadt Dietenheim hat eine gute Nachricht für die Bevölkerung in Regglisweiler. Vorsorglich wird das Trinkwasser aber weiterhin gechlort.

Wer Trinkwasser der "Illergruppe" bezieht, kann aufatmen: So müssen Einwohnerinnen und Einwohner in Regglisweiler das Wasser nicht mehr abkochen. Wegen einer mikrobiologischen Verunreinigung im Trinkwasser galt seit 4. Mai vorsorglich eine Abkochempfehlung. Am Dienstag, 9. Mai, wurde diese nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Es werden weitere Trinkwasserproben genommen

In einer Pressemitteilung weist die Stadtverwaltung Dietenheim auf die Entwicklung hin. Allerdings wird das Trinkwasser nach Angaben der Verwaltung weiterhin vorsorglich, bis erneute Trinkwasserproben vorliegen. (AZ)