Bauplatz unter der Hand vergeben? Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe

Plus Dietenheims Bürgermeister Christopfer Eh hat auf die Vorwürfe reagiert. Die Vergabe eines Bauplatzes hat auch mit der ärztlichen Versorgung der Stadt zu tun.

Die umfangreiche Sitzung des Dietenheimer Gemeinderats war fast schon vorbei, als Bürgermeister Christopher Eh ein ernstes Thema ansprach: Vorwürfe waren laut geworden, wonach die Stadt einen Bauplatz in Regglisweiler unter der Hand vergeben haben soll. Der Bürgermeister nutzte die Sitzung, um den Hintergrund zu erklären. Dabei geht es auch darum, wie die ärztliche Versorgung Dietenheims in Zukunft aussehen wird.