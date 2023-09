Die Vereine schenken Regglisweiler ein buntes Geburtstagsfest

Wie wichtig den Bürgerinnen und Bürgern das Zusammenleben im Ort ist, zeigt sich beim Festabend zu 750 Jahren Regglisweiler ganz besonders.

Mit dem altösterreichischen k.u.k. „Castaldo“-Marsch und der aktuellen „Weinkeller-Polka“ eröffnete die Musikkapelle Regglisweiler den Festabend zur 750-Jahr-Feier des Dietenheimer Stadtteils im Bürgerhaus. Schon am Abend zuvor beim „Cover-Rock“ sowie am Sonntag beim Ökumenischen Gottesdienst und Mittagstisch nahm die Bevölkerung regen Anteil am Jubiläum ihres Heimatorts, das dieses Jahr zugleich mit 1050 Jahren Dietenheim gefeiert wird.

17 Bilder Regglisweiler feiert 750 Jahre: So bunt war der Festabend Foto: Wilhelm Schmid

Das zeigte sich im gesamten Programm des Abends, zu dem Gemeinderat Peter Beck als sympathischer Moderator die drei ältesten Vereine sowie eine der jüngsten Gemeinschaften des Ortes präsentierte. Diese und eine ganze Reihe weiterer Gruppen hatten ihren Beitrag zum Gelingen des Festwochenendes geleistet. Sowohl Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Greck als Vorsitzender des Heimatvereins als auch Erster Bürgermeister Christopher Eh hatten allen Grund, der Bürgerschaft für das allseits große Engagement nicht nur hier, sondern allgemein im Gemeindeleben herzlichen Dank auszusprechen.

Erfolgreiche Vereine in Regglisweiler

Dass die Vereine erfolgreich sind, zeigte sich an diesem Abend wiederholt: Zuerst gab es Glückwünsche für den Musikverein, der eine Woche zuvor beim „7. Südtiroler Blasmusikfestival der böhmischen und mährischen Musik“ bei anspruchsvoller internationaler Konkurrenz den Ersten Platz in der Mittelstufe errungen hatte. Ein 300-Euro-Scheck des Bürgermeisters als Anerkennung wurde vom Vorsitzenden Tilman Stiehl mit großer Freude entgegengenommen.

Weitere städtische Unterstützung in Höhe von eintausend Euro gab es für den Heimatverein, der aktuell die traditionsreiche Nepomuk-Statue am Ortseingang bei der Abzweigung Zollbergstraße saniert. Außerdem erhielt Helene Leger als Vorsitzende der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Regglisweiler von Landrat Heiner Scheffold für deren hundertjährige erfolgreiche Pflege der Chormusik die „Zelter-Plakette“ des Bundespräsidenten überreicht.

Helene Leger nahm als Vorsitzende der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Regglisweiler von Landrat Heiner Scheffold die „Zelter-Plakette“ des Bundespräsidenten entgegen. Foto: Wilhelm Schmid

Dass es auch um den sängerischen Nachwuchs gut bestellt ist, bewies der Kinder- und Jugendchor der Kirchengemeinde St. Johannes unter Leitung von Regina Bailer, und Dirigentin Magda Czerna erklangen von der Chorgemeinschaft sowohl gemeinsam mit den jungen Stimmen als auch im Gemischten Chor aktuelle Lieder und Schlager, wobei auch das Heimatlied „Grüß mir mein Regglisweiler“ nicht fehlen durfte. Und um den Reigen der Anerkennungen abzuschließen, erwähnte Peter Beck die Erfolge der Showtanzgruppe „Crazy Girls“, die über die regionale Ebene hinaus unter anderem auf grandiose Auftritte bei der Welt-Gymnaestrada verweisen darf.

Die Nachwuchsgruppe „Las Filias“ demonstrierte, dass es um den Nachwuchs der turnerisch anspruchsvollen Showtanz-Darbietungen sehr gut steht, sodass die „Crazy Girls“ ständig ambitionierte Nachwuchskräfte integrieren können. Sämtliche musikalischen und sportlich-künstlerischen Auftritte fanden ebenso anhaltenden wie verdienten Applaus.

Die Showauftritte beim Jubiläum in Regglisweiler riefen Begeisterung hervor. Foto: Wilhelm Schmid

Drei interessante und mit großer Aufmerksamkeit bedachte Ansprachen gaben dem Festabend den offiziellen Charakter: Landrat Heiner Scheffold versicherte, dass er stets gerne in den Süden des Alb-Donau-Kreises komme und dankte für die harmonische Gemeinschaft, die er in Regglisweiler stets erleben könne.

Auf harte Zeiten folgte in Regglisweiler immer wieder der Aufschwung

Bürgermeister Christopher Eh richtete ebenfalls Dank an alle, die heute Lebensstandard und Lebensqualität garantieren. Er erinnerte daran, dass durch die gesamten 750 Jahre viele Menschen dafür gesorgt hatten, dass auf harte Zeiten immer wieder ein neuer Aufschwung folgen konnte. Die Lebensverhältnisse früherer Zeiten, so der Bürgermeister weiter, seien sicherlich nicht immer so gewesen, wie man das heute manchmal von Nostalgie verklärt betrachte. Vielfältige Katastrophen hätten die Menschen in früheren Zeiten heimgesucht, und deshalb sei es unumgänglich gewesen, dass alle Bewohner zusammenstanden. Sie hätten aber den Sprung von der Agrar- über die Handwerks- zur Dienstleistungsgesellschaft gemeistert.

Heute gelte es deshalb für alle, ob ihre Familien seit Jahrhunderten ortsansässig oder neu ins Land gekommen sind, hier auf die bestehenden Vorzüge wie Angebote zum Leben und Arbeiten, zur Kinderbetreuung und Freizeitgestaltung und andere aufzubauen, wobei es auch in den kommenden Zeiten auf das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ankomme.

Historiker Harald Kächler hatte diese Themen humorvoll illustriert und erinnerte an die nicht einfachen Anfänge des Frauenturnens genau vor hundert Jahren sowie an Überlieferungen aus der Chronik vom „Fensterln“ über „Kunkelstuben“ bis hin zum Bierstreik von 1910, die allesamt Beispiele dafür seien, wie lebenslustig und wehrhaft sich die Bürgerschaft von Regglisweiler von früheren Zeiten bis heute präsentiere. Unterhaltsame Musik der Festival-Siegerkapelle rundete den Festabend stilvoll ab.