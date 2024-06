Reichau

06:30 Uhr

Für das Kuratenhaus in Reichau beginnt ein neues Kapitel

Plus Der geschichtsträchtige ehemalige Pfarrhof im Booser Ortsteil Reichau wird derzeit umfassend saniert. Das ist ein finanzieller Kraftakt für die neue Besitzerin.

Von Armin Schmid

In der langen Geschichte des Kuratenhauses in Reichau öffnet sich ein neues Kapitel. Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes läuft auf Hochtouren. Der Dachstuhl und die Dacheindeckung des ehemaligen Pfarrhofs wurden bereits instandgesetzt. Derzeit findet der Innenausbau statt; man kümmert sich um Heizung, Hauselektrik und Sanitäranlagen. Die Historie des Kuratenhauses - ein Satteldachbau mit Giebelgesimsen - reicht bis ins Jahr 1797 zurück. Seither war es fortlaufendem Wandel unterworfen.

Vor mehr als 200 Jahren wurde eine Hilfspriesterstelle, eine Kuratie, in Reichau eingerichtet. Das Haus Fugger ließ westlich der Dorfkirche St. Anna das Kuratenhaus als Wohnhaus des geistlichen Seelsorgers errichten. Verwaltet wurden die Kuratie und auch das Kuratenhaus von der Pfründestiftung St. Anna. Die Kuratie Reichau war immer dem Pfarrer in Boos beziehungsweise der Mutterpfarrei unterstellt. Letzter Kurat in Reichau war bis zum Jahr 1964 Georg Betz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

