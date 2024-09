Reitturnier Babenhausen: Sie ist die große Gewinnerin

Die große Gewinnerin beim Herbst-Reitturnier des RFZV Babenhausen war Karen Boos-Pegler vom RC RH Zoltingen. Zum Abschluss des dreitägigen Spring- und Dressurturniers gewann sie mit ihrem Pferd Aglae D’Ouilly mit der optimalen Punktzahl und der schnellsten Zeit die Punktespringprüfung der Klasse S* mit Joker und belegte zudem mit Baladay Rang drei. Dazwischen schob sich als Zweiter Lokalmatador Edwin Schmuck, der mit Caracho zwar ebenfalls die Höchstpunktzahl erreichte, aber 21 Hundertstel langsamer war als die Siegerin.

Sturz an der zweifachen Kombination

Überschattet wurde die Veranstaltung durch einen recht schweren Sturz von Nicole Anna Schrade vom RFV Langenau in der vorangehenden M*-Springprüfung. Sie stürzte an der zweifachen Kombination, als ihr Pferd Otto van den Brande abrupt abbremste und verweigerte. Schrade zog sich beim Fall auf die Stangen Verletzungen zu, wurde rund eine halbe Stunde lang von den Sanitätern behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Reiterin war aber ansprechbar und dem Vernehmen nach hat sie sich wohl „nur“ den Arm gebrochen. Die Prüfung gewannen in der ersten Abteilung Benjamin Fischer (RFV Leutkirch Diepoldshofen) auf Nike Kikki, in der zweiten Lilian Sailer vom RFZV Babenhausen auf Nea’s Carola und in der dritten Felicia Bock-Laqua, ebenfalls Babenhausen, auf Con Chypetta.

Da das Starterfeld in diesem Springen mit 63 Reitern und Reiterinnen sehr groß war, begann die S*-Prüfung, die einzige schwere Springprüfung des Turniers und somit der Höhepunkt, mit gut einer Stunde Verspätung, und dies bei einsetzendem Regen. Was die Starter und Starterinnen aber nicht groß beeindruckte. Die höchst erfahrene Stefanie Paul vom RFV Altusried legte mit ihrem Pferd Liverpool gleich eine tolle Runde hin und erhielt 90 Punkte, nachdem sie am Ende auch den Joker-Sprung fehlerfrei geschafft hatte. Es stellte sich aber schnell heraus, dass ihre Zeit von 70,05 Sekunden zu langsam war. Denn gleich nach ihr kam Karen Boos-Pegler mit Aglae D’Ouilly ebenfalls auf 90 Punkte, war aber mit 63,15 Sekunden superschnell. Kein Konkurrent und keine Konkurrentin konnte das toppen. Auch Karen Boos-Pegler selbst mit Baladay nicht. 63,69 Sekunden waren wieder eine extrem gute Zeit, die reichte aber „nur“ zu Rang drei. Stefanie Paul landete schließlich mit Liverpool auf Platz sechs, direkt vor Felicia Bock-Laqua, die für diese schwere Prüfung ihr Pferd Energie Kokka gesattelt hatte, 90 Punkte sammelte, aber mit 70,96 Sekunden zu langsam war, um einen absoluten Spitzenplatz zu belegen.

Benjamin Fischer gewann am Samstag die erste Abteilung einer M**-Prüfung, und zwar ebenfalls auf Nike Kikki vor Edwin Schmuck auf Quintana. In der zweiten Abteilung hatte Schmuck dann mit Caracho die Nase vorne und verwies Hartwig Bendel vom RV Augsburg-West mit dessen Pferd Comme une fleur auf Rang zwei. In einem weiteren M*-Springen siegte Maximilian Ziegler (RV Augsburg-West) auf Kansas. Hier belegte Felicia Bock-Laqua mit Con Chypetta Rang drei, ihre Vereinskameradin Lea Schmuck wurde auf Tiffany Sechste.

Guter Reitsport auch in der Dressur

Auch auf dem Dressurplatz wurde guter Reitsport geboten. Die Amateur-Dressurprüfung der Klasse S* Kandare, das Finale um den Schwaben-Cup, entschied Carmen Rettinger vom Verein RC Prinz-Eugen Höchstädt auf Savoury mit der Gesamtprozentzahl von 69,841 für sich vor Denise Zick (RFV Bad Grönenbach) auf Soleil jolie (69,246) und Brigitte Schnödt (RFV Günzburg) auf Feliciano. Beste Einheimische war Alisa Miller auf Weltina (66,429).