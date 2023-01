Unterrother Konditorin wird Zweite bei Eis-EM in Rimini

Beim Gelato Europe Cup schafft es Lisa Boncol auf das Treppchen. Mit ihrem Zuckerschaustück überzeugt sie die Jury. 2024 darf Deutschland an der WM teilnehmen.

"Wir sind dabei. Ohne Worte. Super Team und mega stolz auf Lisa" heißt es unter einem Video auf der Facebook-Seite von "La Pralina". Lisa Boncol, Konditromeisterin und Betreiberin des gleichnamigen Geschäfts in Unterroth, durfte gemeinsam mit einem Eismacher aus Hameln an der Eis-Europameisterschaft in Rimini teilnehmen. Dort war sie für den Bau eines Schaustücks aus Zucker verantwortlich, das die Eiskreationen ihres Mitstreiters perfekt in Szene setzen sollte. Und das gelang. Denn das deutsche Duo erreichte Platz zwei und sichert Deutschland somit einen Startplatz für die Eis-Weltmeisterschaft 2024.

In Rimini mussten sich die 32-Jährige Boncol und ihr Teampartner gegen sieben andere Nationen behaupten. Die Konditormeisterin aus Unterroth baute als Zuckerschaustück einen Lebensbaum. Das Besondere: Alles an der Pflanze war aus Zucker. Im Vorfeld des Wettbewerbs berichtete sie unserer Redaktion, dass es auf innovative Ideen ankomme, wolle man weit vorne landen. Ihr Schaustück, an dem unter anderem eine gelb-orangene Blüte und eine goldenen Uhr hiengen, überzeugte die Jury. Nur die ohnehin schon favorisierten Italiener waren noch ein Tick besser und sicherten sich den EM-Titel.

Lisa Boncol aus Unterroth übertifft eigene Erwartungen bei der Eis-EM

Die Europameisterschaft fand am 21. und 22. Januar in Rimini statt. Viel Zeit zum Üben blieb der in Memmingen geborenen und in Boos aufgewachsenen Boncol im Vorfeld nicht. Erst Ende Oktober wurde ihr mitgeteilt, dass sie teilnehmen darf. Damals hatte das Weihnachtsgeschäft allerdings Vorrang. Daher konnte sie sich nur rund zwei bis drei Wochen intensiv vorbereiten. Ihr Ziel - eine Platzierung unter den ersten fünf - übertrafen sie und und ihr Partner deutlich.

8 Bilder Konditormeisterin Lisa Boncol aus Unterroth bereitet sich auf die Europameisterschaft vor. Foto: Alexander Kaya

Ausruhen kann sich Boncol nach der EM allerdings nur kurz. Mit dem Valentinstag und Ostern stehen für die Konditormeitserin aus Unterroth schon wieder arbeitsintensive Tage bevor.

