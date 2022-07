Roggenburg

12:30 Uhr

Als das Roth- und Bibertal zu Niederbayern gehörte

Lokal Als Mitgift der neuffischen Gräfin Anna fiel die Region Mittelschwaben an das Haus Bayern. Im Streit unter Brüdern wechselte sie mehrmals die Herrschaft.

Von Ralph Manhalter

Derzeitig wird landauf, landab an die vollzogene Kreisreform vor 50 Jahren gedacht. Also jenem Jahr 1972, in dem aus den Landkreisen Neu-Ulm und Illertissen eins wurde. Eine Erfindung der Moderne sind solche Veränderungen nicht: Herrschaftswechsel waren in Alteuropa, also den Jahren vor der Französischen Revolution und den napoleonischen Eroberungszügen wenn schon nicht an der Tagesordnung, dann doch zumindest nicht selten Ergebnisse einer Spekulationspolitik.

