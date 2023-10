Beim Kneipenquiz liegen Oberroth und Ingstetten gleichauf

Plus Acht Teams eifern in Roggenburg bei den speziellen Fragen um die Wette, die der Quizmaster und Regionalmanager Andreas Probst ausgearbeitet hatte.

Im Saal der Alten Roggenschenke in Roggenburg haben die Köpfe geraucht, auch wenn nebenzu das eine oder andere Getränk oder Essen konsumiert wurde. Der Samstagabend stand im Zeichen der ILE-Genusswochen: Regionalmanager Andreas Probst hatte zum Kneipenquiz eingeladen. Nach zweieinhalb Stunden anstrengender Gehirnarbeit und geistigen Austausches gab es zwei zweite Plätze und einen ersten, den Probst aus gegebenem Anlass aber als Sonderfall qualifizierte: Anders als von ihm erhofft, hatte seine eigene quizfreudige Familie die meisten Punkte gemacht und den ersten Preis gewonnen.

Ein genussvoller Gesellschaftsabend hatte somit einen lustigen Nebenschauplatz. Es gab viel zu lachen und zu wetteifern, schon allein durch die aus Oy im Allgäu mit sechs Personen angereiste Familie Probst. Ihretwegen änderte der Quizmaster noch eine Frage, damit die Antwort seinen Angehörigen nicht zu leicht fiel. Doch wie sich dann herausstellte, war das Bemühen umsonst. Mit zwei zweiten Plätzen stellte sich eine weitere Kuriosität ein: Denn mit dem Team „Schlaubis“ aus Ingstetten war der Norden der ILE-Region vertreten und mit der Bätschis Crew aus Oberroth der Süden. Die Preise in Form von Schmankerln hatte Roggenschenke-Wirt Michael Blum gestiftet. Die Abkürzung ILE steht übrigens für "integrierte ländliche Entwicklung". Mehrere Kommunen im Kreis Neu-Ulm arbeiten auf diesem Gebiet bekanntlich eng zusammen.